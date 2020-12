Her åbner Falck fem nye testcentre torsdag

- Vi er i opstartsfasen, men vi håber indenfor meget kort tid, at vi kommer til at kunne tage 1000 om dagen her i det her center (Paludan-Müllers vej 110, red.), siger Keld Svane, som videre siger:



- Vi vil gerne have, at de borgere, som kommer her, er meget opmærksomme på at holde afstand, at de bruger mundbind og ellers forsøger at komme med et godt humør.



Via Falcks hjemmeside kan man se mere ventetider, adresser og lignende.