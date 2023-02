Han skød med skarpt mod Christiansborg: Nu svarer Mette Frederiksen

På grund af flere ældre borgere har den offentlige sektor i 2030 behov for cirka 44.000 ekstra medarbejdere – i hvert fald hvis vi skal leve op til det nuværende serviceniveau. Samtidig forventes det, at det private erhvervsliv får brug for 95.000 medarbejdere.

- Ikke at det er en dårlig ældrepleje, men der er plads til forbedring allerede nu. Jeg kan ikke se, at der er rum til at forringe vores velfærdssamfund, siger hun.

Derfor opfordrede han mandag Christiansborg-politikerne til at erkende, at de ikke kan love bedre velfærd i fremtiden , når virkeligheden i kommunerne er den stik modsatte.

Der er ikke hænder til at løfte velfærdssamfundets opgaver i fremtiden. Sådan lyder konklusionen fra Martin Damm (V), der er formand for Kommunernes Landsforening og borgmester i Kalundborg Kommune.

Arbejdsstyrken vokser dog kun med 50.000 personer. Det viser en analyse fra KL.

- Hvis ikke vi kan få medarbejdere til at løse opgaverne, er vi nødt til at se på, om vi skal skære nogle af vores opgaver fra. Det bliver nogle barske prioriteringer i kommunerne, sagde Martin Damm (V) mandag.

Mette Frederiksen (S) anerkender dog, at der er brug for handling. Det er blandt andet derfor, forklarer hun, at regeringen vil afskaffe store bededag, så man ikke skal skære på velfærden for at finansiere militæret.

- Jeg mener klart, vi kan gøre noget på uddannelsesområdet, men jeg mener også, vi har behov for at arbejde mere – os der er på arbejdsmarkedet – for ellers kan vi ikke finansiere velfærdssamfundet om ganske kort tid, siger Mette Frederiksen.

Derudover peger hun på, at et opgør med bureaukrati og dokumentation kan frigøre hoveder og hænder til arbejdsstyrken.

Flere vikarer i kommunerne

Som et tydeligt tegn på udviklingen er der blevet større sandsynlighed for, at det er en vikar, som tager sig af vores ældre medborgere i de fleste østjyske kommuner.

Kommunernes udgifter til vikarer (sosu-hjælpere, sosu-assistenter og ufaglærte) i ældreplejen går nemlig kun en vej. Zoomer vi ind på Norddjurs Kommune er udgifterne på fem år steget med 212 procent.

- Det er klart en udfordring, og det er noget, vi arbejder målrettet med, siger Anne-Marie Bentzen, der er sundheds- og omsorgschef i Norddjurs Kommune.