Folketingspolitiker trækker sig som kandidat

Folketingsmedlem for Venstre Fatma Øktem genopstiller ikke ved næste folketingsvalg.



Det oplyser hun i et opslag på Facebook.

- Efter 15 år hvor Venstre og politik har været noget af det vigtigste i mit liv, har jeg et stort ønske om at prøve andre sider af mig selv af, og jeg kan mærke, det er tid til at handle på den følelse, skriver Fatma Øktem.

Hun blev valgt til Folketinget første gang ved valget i 2011, hvor hun sad indtil valget i 2015. Siden blev hun valgt ind igen i 2019 i Østjyllands Storkreds.

Både i sin første og anden periode i Folketinget har Fatma Øktem været Venstres ligestillingsordfører.

- Måske vender jeg tilbage til politik

Fatma Øktem afviser ikke fuldstændig, at hun kan vende tilbage til politik en dag.

- Jeg er Venstrekvinde - hvad skulle jeg ellers være? Som liberal og frihedselskende. Og hvem ved, måske vender jeg tilbage til politik en dag, skriver hun på Facebook.

Hun skriver videre, at hun vil hjælpe, hvor hun kan, i en kommende valgkamp.