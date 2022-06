Fagbevægelse vil stramme særlov om ukrainere

Arbejdsgivere, der underbetaler ukrainske medarbejdere, skal kunne straffes med bøde. Ultimativt skal de miste retten til at drive virksomhed, hvis de overtræder reglerne flere gange, mener fagbevægelsen.

Vil lappe hul

Det var 4. marts, at et politisk flertal blev enige om at indføre særloven. Det giver ukrainske flygtninge hurtigere midlertidig opholdstilladelse uden om det almindelige asylsystem.

Normalt gælder der krav for borgere fra lande uden for EU - tredjelande - om, at arbejdsgivere skal betale dem en løn efter danske standarder.

Men særloven undtager ukrainerne fra de lovkrav, der normalt gælder. Det hul vil FH altså nu have lappet.