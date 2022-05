Nyt fælleshus skal hjælpe ensomme ukrainske flygtninge

Onsdag stod den på bøf stroganoff i Frivilligcenter Aarhus.

Her laver frivillige mad til flere hundrede ukrainske flygtninge hver dag.

Men fremover vil det blive i andre lokaler, for Aarhus Kommune har besluttet at lave et fælleshus til de mange ukrainere.

- Det handler om, at vi i Aarhus skal stå med åbne arme over for de ukrainske flygtninge, der kommer til Aarhus, siger Christian Budde (V), rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.