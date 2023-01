Er seks minutter stadig fire milliarder kroner værd?

Kort før jul meldte den nye regering ud, at de mangeårige planer om at bygge en ny togbro over Vejle Fjord er smidt i skraldespanden.

De seks milliarder, der var sat af til projektet, skal i stedet bruges til en fond til eksempelvis klima og børn, står der i regeringsgrundlaget.

Og det er den ene sætning i regeringsgrundlaget, der har fået en række borgere i Solbjerg syd for Aarhus til at spekulere, håbe og så småt begynde at fejre. For projektets kollaps i Vejle kan betyde, at man i Solbjerg også slipper for togspor i baghaven.

- Jeg blev virkelig glad, da jeg hørte om togbroens død. For jeg går ud fra, at det betyder, at de planer, der rammer os i Solbjerg, også bliver skrottet, og at vi endelig kan ånde lettet op, siger den 73-årige husejer i Solbjerg, Ole Sørensen.