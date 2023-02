Endelig gik Sørens drøm i opfyldelse: Stoppede sin lastbil for sjældent naturfænomen

Et dansende grønt skær og funklende stjerner på nattehimlen. Det sjældne naturfænomen nordlys fandt natten til mandag vejen til Østjylland, og det fik flere til at finde kameraet frem. En af dem, der var heldig at opleve synet, var Søren Fahlberg fra Randers. Han er lastbilchauffør, og da han hoppede ind i førerhuset i går aftes, vidste han, at det var muligt, at han endelig kunne få lov til at se nordlys. Noget, han længe har drømt om at opleve. - Det var vildt fascinerende og spændende at se, og jeg følte mig virkelig heldig, siger han til TV2 Østjylland.

Har du billeder eller video af nordlys? Tip os arrow-right

På sin færd fra Randers til Vejle, fik nordlyset ham til at holde ind på en rasteplads tæt ved Voldum, og så fik han ellers taget fat i kæresten. Hun er nemlig den af de to, der har haft det største ønske om at se det vilde fænomen. Men desværre var hun ikke hurtig nok. Kan opleves igen Heldigvis for Søren Fahlbergs kæreste og mange andre er der også stor sandsynlighed for at opleve nordlys i nat, fortæller metrolog Marielle Fournier.

Hvad er nordlys?

Hvis man planlægger at gå på jagt efter naturfænomenet, så anbefaler Marielle Fournier, at man finder et mørkt sted at sidde på udgik, da lysforurening kan sætte en stopper for det sprælske lys. Derfor er det også en fordel, når månen er lille, ligesom der helst skal være skyfrit. De forudsætninger er der igen i nat. - Varmt tøj på, og så er det med at nyde synet, siger Marielle Fournier