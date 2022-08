En ud af tre borgere i udsatte boligområder oplever bandeaktivitet

Det skal handle om at sikre, at flere børn og unge henvises til Ungdomskriminalitetsnævnet. Her kan de blandt andet få hjælp til at komme ud af kriminalitet i tide.

- Det bliver en af mine største prioriteter i efteråret, siger Tesfaye med henvisning til indsatsen for at forhindre bandernes rekruttering af børn og unge.

27.500 personer har deltaget i undersøgelsen. Den er ifølge Justitsministeriet en videreførelse af Politiets Tryghedsundersøgelse, som Rigspolitiet gennemførte syv gange i perioden fra 2013 til 2019.