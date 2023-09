El-prisen eksploderer i eftermiddag

Frem til klokken 16 ligger den rå elpris på nul kroner i hele landet, men herfra eksploderer priserne.

Det skriver TV2 Vejret.

Vinden er fra sidst på eftermiddagen aftagende, hvilket har en medvirkende årsag til, at elpriserne i løbet af aftenen stiger til mere end 2,5 kroner pr. kilowatttime.

Alle priser i den her artikel er inklusiv moms men eksklusiv afgifter / nettarif.

Ved at følge strømprisen time for time, kan man planlægge, hvornår man eksempelvis skal vaske tøj eller oplade sin elbil. Vær opmærksom på, at priserne for Øst- og Vestdanmark ofte kan være ens, mens der nogle dage kan være en forskel.

Vær desuden opmærksom på, at der pr. 1. januar er indført nye nettariffer, så mange steder er afgiften høj imellem klokken 17.00 og 21.00. Find dit netselskab her.

Elprisen time for time i eftermiddag

