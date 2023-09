Flere timer med gratis strøm

En blæsende onsdag sørger for minimale elpriser.

I Jylland og på Fyn vil den rå elpris mellem 11 og 15 sågar være negativ.

I Østdanmark vil elprisen pr. kilowatttime være under 5 øre frem til klokken 17. Klokken 18 kommer den op over 50 øre.

Alle priser i artiklen er inklusiv moms, men eksklusiv afgifter/nettarif.

Her på siden kan du følge strømprisen time for time og planlægge, hvornår du for eksempel skal vaske tøj eller oplade din elbil. Vær opmærksom på, at priserne for Øst- og Vestdanmark ofte kan være ens, mens der nogle dage kan være en forskel.

Vær opmærksom på, at der per 1. januar er indført nye nettariffer, mange steder er afgiften høj imellem klokken 17.00 og 21.00. Find dit netselskab her.

Elprisen time for time

Prisen er angivet i kroner pr. kW time inkl. moms - eksl. afgifter/nettarif