Ekspert: Hold dig væk fra enlige sæler

Ser man en enlig gråsælunge i naturen, er der heller ingen grund til bekymring. Ifølge Rolf Christensen er de nemlig mindst halvanden måned gamle på denne årstid, og derfor kan den klare sig selv.

Ikke alle reagerer dog ved at blive bekymrede, når de møder en enlig sæl på land.

Ifølge Michael Carlsen observerer Dyrenes Beskyttelse nogle gange, at folk kommer alt for tæt på sælerne.

- Vi ser nogle turister meget gerne vil helt hen ved siden af sælen og have taget et billede med den, siger Michael Carlsen og fortsætter.

- Det er ikke anbefalelsesværdigt. Sælerne bliver stressede og flytter sig. Det betyder, at de forbrænder vigtig energi, og de må bruge ekstra tid på at finde mad.

I yderste konsekvens kan et møde med en sæl ikke kun have konsekvenser for sælen.

- Sæler er rovdyr, og de har et tandsæt som en meget stor hund, siger han.

Selv om sælerne kan være interessante at se på, anbefaler Michael Carlsen, at man holder sig på mindst 20 meters afstand af dem.