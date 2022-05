Dødelighed med corona var næsten dobbelt så høj for mænd

Det betyder kort forklaret, at man ser på, hvor mange døde vi ville se i en gruppe, hvis gruppens aldersfordeling lignede befolkningen generelt.

Døde med - ikke nødvendigvis af

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at den aldersjusterede dødelighed lå på 46 ud af 100.000 kvinder.

Den lå på næsten det dobbelte for mænd med lidt over 81 ud af 100.000.

- Kvinder bliver i gennemsnit ældre end mænd, og når vi tager højde for det ved at aldersjustere i forhold til befolkningens alder, kan vi se, at overdødeligheden hos mænd er mere markant, forklarer fuldmægtig Anne Vinkel Hansen i en pressemeddelelse.

Desuden viser tallene, hvem der er døde med covid-19 og ikke nødvendigvis af covid-19, fremhæver statistikbanken.