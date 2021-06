DMI varsler lokale skybrud og torden

Derfor opfordrer DMI også til, at man lukker døre og vinduer, mens husejere bør tjekke at tagrender, nedløbsrør og afløbsriste er gearet til store vandmasser.

Derudover bør man passe på, hvis man pendler på arbejde med bil.

Solen vil titte frem

Der er dog gode chancer for, at vejret i løbet af dagen i perioder vil klare op, så vi også torsdag kommer til at mærke solens varme.

- Det bliver færre og færre byger, men dem, der kommer, kan blive kraftige, men i perioder vil der også komme sol igennem.

Bygerne skal ifølge Metrologen aftage i løbet af eftermiddagen.