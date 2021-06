Mindfulness i Dronningens park: - Nu har jeg en anden indsigt

Holdet af de 23 ældre samles i Marselisborg Slotspark i Aarhus og kommer hinanden og sig selv ved.

- Når man får min alder, kan kroppen sørme være svær nok at holde ved lige. Men det mentale lurer mere. Hvis man ikke passer på, så bliver ens mentale simpelthen mindre og mindre, siger Niels Peter Nørgaard.

Projektet har varet i otte uger og er ovre nu, men Niels Peter Nørgaard er ikke færdig med mindfulness.

- Det betyder ikke, at jeg skal til altid at gå med bare tæer, men at man skal turde prøve nogen ting, siger han.