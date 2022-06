DMI advarer: Risiko for voldsomt vejr

Varmebølgen er slut. I dag står den på et markant temperaturfald. Oven i hatten advarer DMI mod, at der kan komme skybrud i store dele af Jylland.

Specifikt gælder risikovurderingen på lokale skybrud og torden for Djursland, Samsø og Randers i det østjyske.

De seneste par dage har budt på høj solskin og høje temperaturer på mere end 25 grader. Men det ændrer sig nu, siger vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Bolette Brødsgaard tidligt mandag morgen til Ritzau.

Slut med varmebølge

- Vi er i gang med at få afsluttet denne her varmebølge, som vi har haft over landet de sidste par dage. Det er faktisk begyndt i Jylland. Der regner det, og der er torden, siger hun.



Temperaturerne vil ligge på mellem 15 og 20 grader, og det markante temperaturfald er netop dét, som ifølge Bolette Brødsgaard kan give det voldsomme vejr.