Endnu flere benzintyverier: - Man føler sig lidt magtesløs

Han er godt frustreret over tyveriet og de kvaler, han nu skal gennemgå for at få det repareret.

- Jeg kunne godt gå ud og bruge en masse penge på at få skiftet tanken, men så ved jeg ikke, om det sker igen ugen efter. Man føler sig lidt magtesløs, for man vil bare gerne have bilen til at køre, men man kan jo ikke gå og skifte tanken hele tiden.

- Man vil hellere bare have, at dem, der har gjort det, bliver fanget, siger Casper Lauritsen.