Detaljeret overblik: Her strejker sygeplejerskerne i Østjylland

Et flertal af medlemmer i Dansk Sygeplejeråd har afvist et forsøg på at nå en overenskomst for sygeplejerskerne. Dermed er der en strejke på vej for over 5.000 sygeplejersker.

Strejken er sat til at begynde natten til lørdag den 19. juni. De 5.000 sygeplejersker er fordelt på hospitalsafdelinger og kommunale enheder som for eksempel sundhedspleje og plejecentre.

Strejken betyder, at mange operationer, behandlinger og undersøgelser i Region Midtjylland bliver udsat. Læs mere om det her.



Herunder følger et østjysk overblik over hvilke afdelinger og enheder, der bliver ramt.