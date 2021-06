Sygeplejersker afviser overenskomst: Strejke på vej over hele landet

Et flertal af medlemmer i Dansk Sygeplejeråd har afvist et forsøg på at nå en overenskomst for sygeplejerskerne. Dermed er der en strejke på vej for over 5000 sygeplejersker.

Det oplyser Forligsinstitutionen.

Medlemmerne skulle tage stilling til et mæglingsforsøg. Der har været en unormal stor deltagelse, og omkring tre ud af fire medlemmer i Dansk Sygeplejeråd har stemt. Og det blev til et klart nej.

66,7 procent stemte for at forkaste forslaget.

Dermed kan over 5000 sygeplejersker se frem til en strejke fra natten til lørdag.

På forhånd er det forbered, hvilke sygeplejersker der skal strejke. Eksempelvis er der områder, hvor der ikke strejkes af hensyn til de patienter, der behandles der.

Der er eksempelvis tale om afsnit, hvor patienter behandles for covid-19 og kræft, samt børne- og psykiatriområdet.

Det er omkring ti procent af sygeplejerskerne i kommunerne og regionerne, der skal i strejke.

Modsat har medlemmerne af Radiograf Rådet vedtaget den nye overenskomst.

Opdateres...