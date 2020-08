COVID-19: Sådan bruger du et mundbind korrekt

Lørdag trådte Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger i kraft, der siger, at det kan være en god idé at bruge mundbind under myldretiden i den kollektive trafik.

Formålet er at forhindre smittespredning med coronavirus, men for at det kan lykkes, er det vigtigt, at man benytter mundbindet korrekt.

I videoen øverst kan du se en kort demonstration af, hvordan du bruger mundbindet. Nedenfor er Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

SÅDAN BRUGER DU ET MUNDBIND KORREKT Før: Vask hænder eller brug håndsprit Find forsiden. Det er som regel den farvede side Dæk næse og mund med mundbindet og fastgør det bag ørene Sørg for, at mundbindet sidder helt tæt til dit ansigt Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt Når mundbindet skal af, skal du tage fat i elastikkerne og ikke røre selve mundbindet. Smid det ud med det samme Efter: Vask hænder eller brug håndsprit Kilde: Sundhedsstyrelsen

Efter brug skal mundbindet ifølge retningslinjerne smides ud med det samme, men hvis der ikke er en skraldespand i nærheden, så skal man sørge for at have en pose med sig, forklarer Birgitta Bonde, der er farmaceut på Viby Apotek.

- Og så lægger man den ned i posen, slår knude på den, og så må man tage den med sig hjem, siger hun og pointerer igen, at det er vigtigt at spritte hænderne af, og at man ikke skal røre ved selve mundbindet men kun ved øre-elastikkerne.

Efter Sundhedsstyrelsen meldte de nye anbefalinger ud, er mundbindene gået som varmt brød i butikkerne. Den historie kan du læse mere om her.