Cheføkonom: Ligner inflationen snart topper

De nuværende høje og stigende priser på blandt andet energi og dagligvarer er dog på vej mod at have nået toppen, vurderer cheføkonom i Jyske Bank, Niels Rønholt.

- Jeg tror, at inflationen er tæt på at toppe. Det er udtryk for, at priserne måske stopper med at stige lige så meget, som de har gjort. Deciderede prisfald tror jeg ikke, vi skal regne med, siger cheføkonomen.

Måske udsigt til billigere energi

Niels Rønholt peger især på de høje energipriser som drivremmen for de generelt stigende priser.

- De høje energipriser drypper videre ud i produktionen og når man skal have transporteret varerne. Så stiger rigtig mange varer, men også tjenester i pris, siger Niels Rønholt, som vurderer, at prisniveauet for dagligvarer ikke umiddelbart vil ændre sig til forbrugernes fordel.

- Vi kan være heldige, at energipriserne måske begynder at falde igen, men prisfald på fødevarer og andre forbrugsvarer kommer vi nok ikke til at se over en bred kam, siger Niels Rønholt.

TV2 ØSTJYLLAND har regnet på, hvad det koster at købe ind til en god påskefrokost med sild og snaps og det hele for seks personer sammenlignet med i 2021: