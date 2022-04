Største stigning i forbrugerpriserne i over 35 år

Det er blevet dyrere at være forbruger i Danmark. Det bekræftes af nye tal fra Danmarks Statistik.

I marts er de danske forbrugerpriser samlet steget med 5,4 procent i forhold til samme måned sidste år. Det viser en ny opgørelse fra statistikbanken.

Stigningen er den højeste, der er set over et år siden maj 1985. Dengang steg forbrugerpriserne ligeledes med 5,4 procent over et år.

Udviklingen i forbrugerpriserne kendes også som inflationen. Den beskriver den udvikling, der sker i de priser, som forbrugerne møder i detailhandlen.