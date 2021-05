Borgernes bekymring for corona har aldrig været lavere

Der er dog ikke grund til at være bekymret for, at det skulle medføre, at folk slækker på deres adfærd ved ikke at holde afstand eller ved at spritte mindre af.

Folk tager stadig den verdensomspændende epidemi alvorligt og støtter stadig restriktionerne og indførelsen af nye, hvis det skulle blive nødvendigt.

- Overordnet set er der ikke grund til at være bekymret. Tallene viser, at folk stadig støtter restriktionerne, hvis der skulle komme smittestigning igen, siger Michael Bang Petersen.