Nye tal: Over 100 biler er beslaglagt efter vanvidskørsel

Senest har virksomheden Forsikring & Pension efterlyst en ændring af lovgivningen. Det haster, lyder det:

- Retssikkerhedsmæssigt er det et indlysende stort problem lige nu, at mange af dem, der betaler straffen for vanvidsbilisten, formentlig intet har med selve forbrydelsen at gøre, har underdirektør Pia Holm Steffensen udtalt.

- Vi mangler at se, hvad domstolene når frem til i disse sager, men hvis alle bilerne ender med at blive konfiskeret, og pengene går i statens lommer, så er der et problem, mener underdirektøren.