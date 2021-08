Bagsiden ved færre restriktioner: Ekspert frygter ny smittestigning

Fra søndag den første august indskrænkes brugen af coronapasset. Det er ikke længere et krav at vise coronapas for at komme i biografen, forlystelsesparken eller zoo og de store elever behøver ikke længere bliver testet to gange for at gå i skole.

Det hele sker som en del af regeringens plan for den gradvise genåbning af samfundet. Men lempelsen af restriktionerne er ikke nødvendigvis kun en god ting.