Slut med coronapas i dyreparker: -Det er dejligt

- Det har lettet arbejdsbyrden i billetsalget at det ikke længere er et krav at fremvise coronapas, så nu går det hurtigere med at få gæsterne ind, siger Katja Bundgaard, der er guide i Randers Regnskov til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er dejligt at få gæsterne hurtigere ind. De er ikke kommet for at stå i kø, men for at komme ind i Randers Regnskov.