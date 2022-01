42.018 nye smittede

De 42.018 smittetilfælde er fundet blandt 228.118 PCR-prøver. Det er dem, hvor man podes i svælget.

Det betyder, at 18,42 procent af prøverne har været positive for coronavirus - også kaldet positivprocenten. Det er den højeste positivprocent hidtil under epidemien.

Af de 42.018 smittede har 2755 personer været smittet mindst én gang før.

813 indlagte

Det samlede antal indlagte er steget det seneste døgn, hvilket betyder, at der igen er over 800 indlagte.

I alt er der søndag 813 coronapatienter på et af landets hospitaler. Det er en stigning på 32 siden opgørelsen lørdag.