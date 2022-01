Thomas Helmig deler nyhed om fars død: - Jeg lader minderne skylle

Sangerinden Lis Sørensen skriver:

- Jeg tænder et lys i aften for din dejlige far. Skønne Ole - altid med et glimt i øjet og en kærlig bemærkning.

Tidligere statsminister Helle Thorning Schmidt og tv-vært Hans Pilgaard har også sendt kondolencer afsted.

Thomas Helmigs kone, Renee Toft Simonsen, har også delt et opslag på sin Instagram-profil.

- I dag har vi sagt et sidste farvel til det her smukke menneske. Min svigerfar Ole, som på billedet sidder på scenen og ser sin søn åbne festugen i Århus. Det sidste farvel er nok altid det mest triste, også selvom det er en naturlig del af livet, skriver hun.