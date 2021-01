Skrædder bad om hjælp - nu deler tusindvis hans besked

Vil ikke lægge samfundet til last

- Jeg har kæmpet dag og nat for, at vi ikke skulle ligge Danmark til last. Det betyder alt for mig, at jeg kan klare mig selv. Samtidig vil jeg gerne være en god rollemodel for mine børn. Vise dem, at man skal kunne klare sig selv. Det lærte min egen far mig, og det har jeg altid levet efter, skriver han blandt andet i opslaget.

Han må på nuværende tidspunkt ikke have kunder i sine butikker i henholdsvis Odder og Aarhus, men han kan stadig tage imod tøj og andre tekstiler i døren, der skal repareres.



Og efter et døgn på facebook, har hans opslag allerede skaffet ham 100 nye ordrer.