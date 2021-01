Der findes Star Wars fans, og så findes der Benny Ray fra Randers.

Hele hans lejlighed er fyldt med små figurer, autografer, lyssværd og hvad man ellers kan opstøve af Star Wars-udstyr.

Selv hans bryllup var lavet om til en Star Wars-temafest - på bryllupsbilledet står han som Han Solo og konen som Princess Leia, imens stormtropper venter i baggrunden.

Han er en voksen mand, der ikke er bleg for at indrømme, at han er Star Wars fan, og i videoen øverst viser han inden for i sit univers.