Nyt købmandspar dropper fastlandet: - Vi ser det som en investering i familien

De godt 65 beboere på Tunø kan ånde lettede op efter en periode med usikkerhed om, hvorvidt deres eneste købmandsbutik ville genåbne efter lukningen den 31. december. Der er nemlig godt nyt fra Tunø-fonden, som har knoklet for at finde en ny købmand til butikken. Det har den nu fundet i Randers-parret Anita- og Anders Grønholdt Møller, der har sagt ja til at "rykke teltpælene op" og blive øboere fra den 1. april og på ubestemt tid. - Vi glæder os helt vildt. Vi har snakket om igennem længere tid, at vi gerne vil prøve at bo på en ø, og derfor var det oplagt at forfølge den her mulighed, siger Anders Grønholdt Møller til TV2 Østjylland. - Det er samtidig en måde, hvor vi kan investere endnu mere i vores familieliv, fordi vi kan fokusere alle vores kræfter her og stige lidt af karriereræset. Det har vi brug for som familie, og det gælder særligt vores ældste søn, der har autisme. Det bliver godt for ham med al stilheden og naturen omkring sig, siger Anders Grønholdt Møller. Det er Anita, der har erfaringen Han kommer selv med en baggrund som soldat på Balkan og senest 16 år som chauffør i en logistikvirksomhed. Han er oprindeligt udlært bager, men den karriere stoppede på grund af allergi over for mel og margarine. 43-årige Anders Grønholdt er med andre ord helt grøn på købmandserhvervet, så det bliver 41-årige Anita, der skal gå forrest. Hun er nemlig butiksuddannet og har været i både Aldi, Dagli'brugsen, Frellsen Chokolade og Rema1000. Parret har fire børn på 9 (tvillinger), 13 og 15 år, som kommer til at gå i skole i henholdsvis Hou og Odder. - Hvad er jeres relation til Tunø? - Jamen, vi har ingen. Børnene og Anita har aldrig været der, og jeg var der selv første og eneste gang under en lejrtur med folkeskolen for snart mange år siden. Men jeg kan mærke, at børnene glæder sig, selv om det har taget noget tid for dem at vænne sig til tanken om, at de flytter væk fra alle dem, de kender, siger Anders Grønholdt Møller. I morgen, lørdag, tager parret til Tunø og får en snak med den tidligere købmand, så de kan lære af hendes erfaringer.

Det er et mål for det nye forpagterpar af købmandsbutikken, at den skal holde åbent uden for højsæsonen med turister. Foto: www.tunoeturist.dk

Ekstremt vigtigt for øen Tunø har været uden købmand siden den 1. januar, da den seneste købmand sagde farvel. Siden har Tunø Købmandsandel arbejdet på at sælge andele, og det er lykkedes at tegne andele for 309.000 kroner, som omkring 250 personer "med kærlighed til Tunø" står bag, som foreningen skriver i en pressemeddelelse. Pengene skal bruges til at stille garanti over for de firmaer, der leverer varer til butikken. Det er alt fra sodavand til gas og fyringsolie og altså ikke til dækning af et eventuelt driftsunderskud.

quote Det har været lidt af et kludetæppe for beboerne at få handlet dagligvarer de seneste måneder Jørgen Hastrup, formand for Tunø Fonden