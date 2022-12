Nu lukker købmanden, men kampen for en ny er ikke slut

Men selvom det har været et hårdt år, så giver tunboerne ikke sådan lige op. De har for at sikre øens købmand oprettet andelsselskabet Tunø Købmandsandel a.m.b.a.

Bestyrelsesmedlem i foreningen Per Sundgaard håber, at det kan være med til at sikre, at Tunø også i fremtiden har en sund og velfungerende købmandsgård.

- Vi vil gerne være med til at hjælpe den nye købmand godt i gang. Det er den eneste mulighed, for der er ikke andre steder at handle, siger han.