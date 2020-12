Livsfarlig leg på Tiktok: Piger udfordrer biler i fodgængerfelt

Sådan lød det, da Jonas B. Olsen konfronterede to unge piger, der havde lagt sig midt i et fodgængerfelt i udkanten af Odder for at optage en såkaldt Tiktok-challenge.

Det er en udfordring, som unge opfordres til at lave videoer af, at de tager, for så at lægge videoen op på det sociale medie Tiktok.

Normalt løber Jonas B. Olsen, der selv er far til tre, ikke, men den eftermiddag fik han alligevel bundet løbeskoene og kæmpet sig ud ad døren.

Han løb omkring Vestermarkskolen, hvor han 200-300 meter foran sig ser to piger på cirka 9-12 år oplyst af gadens lygter.

I stedet for at krydse fodgængerfeltet satte de sig først ned. Så lagde de sig ned - og ventede. Når der kom en bil, rejste de sig og løb væk.