Kommune i kovending – nu er Amalia et skridt tættere på at få hjælp

For halvanden uge siden modtog familien en 14 sider lang redegørelse over Amalias sagsbehandlingsforløb. I redegørelsen erkender kommunen flere fejl, men de holder fast i, at familien selv skal udfylde træningsskemaet, og at familien ikke skal have hjælp til det:

- Niels Kaysen oplyser også̊, at familien ikke har en forpligtelse til at udfylde disse skemaer, og at dette skal ske i samarbejde med fagpersoner, som Børne- og Familiecenteret skal stille til rådighed.

- Børne- og Familiecenteret er ikke enige i ovenstående. Det fremgår direkte af Socialstyrelsens publicerede håndbog om hjemmetræning, at det er en betingelse for at kommunen kan føre tilsyn med hjemmetræningen, at forældrene udarbejder en plan (fx en tids- og faseplan) for arbejdet med træningen og vurderingen af effekterne heraf, skriver Børne- og Familiecentret i redegørelsen.