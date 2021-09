Havets mountainbike: Firedobbelt OL-deltager tørner ud for barndomsklubben til DM

Hun har repræsenteret Danmark ved fire forskellige Olympiske Lege, og selvom hun i dag er blevet 42 år gammel, stillede hun lørdag op med den 23 år yngre Pi Goslar.

Det er især deres klub, Odder Roklub, der giver Juliane Elander Rasmussen lyst til at blive ved.

- Der har altid været et godt sammenhold i klubben, og lige siden jeg startede som juniorroer, var der stor opbakning til det, jeg lavede. Så jeg har også tænkt, at jeg nu har mulighed for at give lidt tilbage, og det er fedt at kunne, siger Juliane Elander Rasmussen