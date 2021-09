I et helt år har 2.G på Learnmark HTX i Horsens glædet sig til at kæmpe om førstepladsen til kapsejlads, der finder sted i Horsens Fjord. Med et begrænset udvalg af materialer, gjaldt det de sidste par måneder om at bygge den hurtigste og mest robuste båd, for at kunne vinde æren og en indgravering i pokalen i dag.