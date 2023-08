Fem mistænkte i knivstikkersag er anholdt - én mangler stadig

Østjyllands Politi har nu anholdt en 38-årig mand, der er sigtet for at være involveret i et voldsomt overfald på en mand i Odder natten til den 5. august.

Her blev en 32-årig mand stukket seks gange med en kniv i maven, brystet og den ene armhule, hvorved en pulsåre blev skåret over, og meldingen fra politiet var efterfølgende, at han var i kritisk tilstand. Det er uvist, hvad hans tilstand er i dag.

Anholdelsen af den 38-årige fandt sted tirsdag formiddag på en adresse et sted i Midtjylland, oplyser politiet, der ikke vil ud med flere detaljer på nuværende tidspunkt.

Manden vil onsdag klokken 10 blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus med en sigtelse for forsøg på manddrab.

Fem bag tremmer - én på fri fod

Dermed er i alt fem mænd blevet fængslet.

De tre første blev anholdt kort efter overfaldet og sigtet for forsøg på manddrab. De blev efter et mere end syv timer langt grundlovsforhør varetægtsfængslet i fire uger den 6. august.

Den 13. august anholdt politiet så en 26-årig mand, der også er sigtet for forsøg på manddrab. Han blev dagen efter varetægtsfængslet frem til den 1. september.

Det vil sige, at en enkelt person stadig ikke er fundet. Der er tale om 30-årige Thomas Espensen, som er 134 centimeter høj og spinkel af bygning.