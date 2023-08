Én fanget - to på fri fod: Knivstikker er anholdt

Østjyllands Politi har netop anholdt en 26-årig mand, der er mistænkt for at være involveret i et knivstikkeri, som fandt sted natten til den 5. august.

Det skete på Rosensgade i Odder, hvor en 32-årig mand efter noget tumult mellem flere personer blev stukket ned.

Dagen efter blev tre mænd anholdt og senere varetægtsfængslet, mens tre øvrige mænd, heriblandt den 26-årige, blev efterlyst i pressen med navn og billede.

Nu er den manden så i politiets varetægt, og han vil mandag blive fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus. Det er uvist, hvornår på dagen det kommer til at ske.



Der er fortsat to andre mænd efterlyst i sagen, hvor politiet ikke har meldt noget nyt ud om offerets tilstand siden den 6 august, da han var i kritisk tilstand.

De to personer, der stadig er på fri fod, er 38-årige Mike Brandes og 30-årige Thomas Espensen. Mike Brandes er 182 centimeter høj, spinkel eller almindelig af bygning, lys i huden og har kort hår. Han har en tatovering på halsen af et kattelignende dyr.

Thomas Espensen er 134 centimeter og spinkel af bygning.