DF-politiker om sex-beskyldninger: - Det er en hetz

Byrådsmedlem John Rosenhøj (DF) fra Odder står nu frem, efter at han i weekenden blev beskyldt for at have tilbudt en kvinde som sexslave med ydelser såsom afføringssex og brutal mishandling.

De hårde beskyldninger kommer fra en tidligere prostitueret, som har fortalt sin historie til Ekstra Bladet.

I løbet af weekenden har TV2 ØSTJYLLAND adskillige gange forsøgt at komme i kontakt med John Rosenhøj for at få en kommentar til sagen. Han er dog ikke vendt tilbage på vores henvendelser.