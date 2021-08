Comeback: Heidi vinder DM mindre et år efter sin datters fødsel

- Der er ikke så mange, der kender til det, men det er en fed sportsgren, hvor man ikke har lige så meget fokus på tider som i det almindelige triatlon. For du kan simpelthen ikke sammenligne et stævne med et andet. Det handler bare om at kigge på, hvem du konkurrerer imod, og så bare give den gas, siger Heidi Thranum grinende.

Den 34-årige tidligere svømmer bragte sig i weekendens DM-løb i spids fra start og endte med at føre hele vejen til målstregen.

- Jeg er tidligere konkurrencesvømmer, så jeg er vant til at komme først op af vandet. Så plejer jeg at vente på, at de andre overhaler mig på mountainbiken, men det skete heldigvis ikke, fortæller hun.