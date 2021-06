Bro deler vandene igen: - Som borgmester skal han favne hele kommunen

Han understreger, at han udelukkende sidder med for at holde sig orienteret om en mulig Kattegatbro, der vil få stor betydning for Odder Kommune. Derfor havde han heller ikke forestillet sig, at hans medlemskab af Kattegatkomiteen kunne blive problematisk.

- Jeg er meget opmærksom på, hvilken rolle og hvilket mandat jeg har. Og hvis jeg er i tvivl, spørger jeg byrådet. Det kan godt være i bagklogskabens klare lys, at jeg skulle have spurgt byrådet inden i dette tilfælde, siger han.

Men du sidder som borgmester for Odder Kommune i en komite, der åbenlyst arbejder for at etablere en kattegatforbindelse. Kan du forstå, at det kan blive opfattet som et udtryk for, at Odder er for en Kattegatforbindelse?

- Jeg kan sige tilbage, at et enigt byråd har vedtaget en erhvervsstrategi, hvor det står sort på hvidt, at Odder Kommune skal arbejde for en forbindelse, siger Uffe Jensen med henvisning til Odders erhvervspolitik gældende for 2019-2025.