101-årige Herdis kæmper for bevarelse af skove: - Jeg hjælper, så længe jeg kan tygge smør

Særlig gave startede det



Herdis Nørgaard Sørensen har gået op i at passe på miljøet i en stor del af sit liv, men ønsket om at være med til at støtte bevaringen af skove opstod, da hun for to år siden fik et skovbevis af sit barnebarn.

- Jeg blev så bevæget, at jeg kun kunne give ham et knus. Tænk at sådan en ung mand havde fundet ud af, at det betyder meget, at vi passer på miljøet. Det betyder meget for mig, siger hun.