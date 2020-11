Smukt naturområde i Silkeborg bliver genskabt

I løbet af de sidste to måneder har gravemaskiner gendannet området.

- Den mest indlysende effekt er, at de næringsstoffer, der blev udledt fra dambruget – mellem et halv og et helt ton kvælstof per år – kommer ikke videre i vandløbene nu, siger hun og fortsætter:

- Vi har en masse dyr og planter, som vi skal beskytte og bevare - nogle af dem er meget sjældne, derfor føler vi i Silkeborg Kommune en særlig forpligtigelse i at hjælpe naturen på vej, siger Bente Sørensen.