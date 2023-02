Vindstød af orkanstyrke rammer ferieø

I løbet af fredagen vil stormen Otto bevæge sig ind over Danmark fra det sydlige Norge, og det betyder, at blandt andet Anholt i Kattegat forventes at blive ramt.

Varslet gælder i skrivende stund hele Norddjurs Kommune, som Anholt er del af. Over for TV2 Østjylland oplyser DMI dog, at det kun er på Anholt, man forventer farligt vejr.

- Når vi udsender varsler, er det på kommuneniveau, og derfor er hele Norddjurs inkluderet. Det kommer også til at blæse på fastlandet i Norddjurs Kommune, men vi forventer ikke farligt vejr, siger vagtchef Jens Lindskjold.

Det øvrige Østjylland er ikke omfattet af varslet.

Danske Beredskaber opfordrer til, at man forbereder sig på stormen. Det inkluderer at sikre, at alle vinduer og døre er forsvarligt lukkede, at løse genstande er fjernet eller bundet fast, og at større, knækkede grene fjernes fra haven.