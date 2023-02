Lille ø gør klar til tæsk fra stormen

- Så vi har bygget en sandmur, der er cirka fire meter høj, for at afskærme campingpladsen fra vandet.

Der er for få år siden etableret kystbeskyttelse, men selv bølgerbryderne er ikke nødvendigvis nok til at stoppe vandet.

Anholt er et af de steder i Østjylland, der forventes at blive hårdest ramt af stormen Otto.

Vindstød af orkanstyrke

Vinden tager mere og mere til frem mod sidst på aftenen, hvor der ifølge DMI kan være vindstød på op mod 36 m/s.

Det udgør en umiddelbart risiko for, at træer kan vælte ned over vejene, og det kan betyde nye problemer for øens beboere.

- For hvis der pludselig bryder ild ud, eller en ambulance skal ud, nytter det ikke noget, at de ikke kan komme frem, fortæller hun.

Så Liselotte Sørensen kommer til at være i en form for beredskab hele aftenen.

Hvis et træ vælter, eller et andet problem opstår på øens veje, er det hendes virksomheds opgave at få det skubbet det af vejen.

Men er man bange, når man bliver ramt af en storm på en lille ø midt i havet?

- Nej, men vi har også prøvet det før. Vi ved, at det sådan, forholdene er, og at vi ikke har andre end os selv.

TV 2 Vejret har fredag eftermiddag opgraderet sit stormvarsel, så Randers, Favrskov og hele Djursland nu risikerer at opleve vindstød af orkanstyrke.