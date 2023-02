Letbane aflyst efter uheld

Fredag eftermiddag er der godt nyt til rejsende, der vil med Letbanen i Aarhus. Ifølge Midttrafiks hjemmeside kører togene igen, efter et tog tidligere på dagen var afsporet. På Djursland har et væltet træ til gengæld nu standset trafikken. Midttrafik opfordrer rejsende til at tjekke aktuel status på Rejseplanen.dk.

Fredag morgen klokken 06 er der sket et trafikuheld med et letbanetog.

Derfor er alle afgange på linje L2 mellem Aarhus H og Aarhus Universitetshospital aflyst.

- Der er ikke umiddelbar personfare, og personerne er på vej ud af toget, da vi kommer frem og er forholdsvis rolige, siger operationschef Kirsten Dyrvig fra Østjyllands Brandvæsen.



Toget holder i krydset Brendstrupgårdsvej og Olof Palmes Allé, oplyser operationschefen.



- Selve letbanen er blevet afsporet, og såden et tog er ikke lige til at flytte på, så der kommer til at være spærret et stykke tid, siger Kirsten Dyrvig fra Østjyllands Brandvæsen.

Derfor er Brendstrupgårdsvej spærret. Politi og redning er på stedet.



Ifølge P4 Trafik henviser politiet til Hedeager og Skejbybakkevej.

Billeder fra stedet viser letbanetoget holde på tværs af skinnerne og en temmeligt medtaget personbil, men der er altså ingen melding om personskade.