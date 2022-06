Tidligere var det en DF-højborg: Nu er der slet ingen byrødder tilbage

Diana Therese Mikkelsen fik langt flere stemmer end Steen Jensen, der stadig stod på stemmesedlen på valgdagen, da han først sent blev smidt ud af partiet.

Og nu har Diana Therese Mikkelsen så forladt partiet.

Er du sømmet i kisten for DF på Djursland?

- Det ved jeg ikke. Måske bliver det meget svært for Dansk Folkeparti i Norddjurs at skaffe nye kandidater, men hvordan det sidder ud i Syddjurs, det ved jeg ikke.

Hun fortsætter i kommunalbestyrelsen som løsgænger og har ikke overvejet at give sin plads videre til et andet medlem af Dansk Folkeparti.

- Rent lavpraktisk er det svært. Førstesuppleanten er Pia Bjerregaard, som også lige har meldt sig ud af partiet, og den anden suppleant er Steen Jensen, som heller ikke længere er medlem af partiet, siger Diana Therese Mikkelsen.

Men har I samlet set ikke svigtet de vælgere, som har stemt på DF til kommunalvalget i Norddjurs?

- Man kan ikke gøre det sådan op. Jeg arbejder stadig på det, som jeg gik til valg på: En stram udlændingepolitik, et værdigt ældreområde og gode vilkår for det private erhvervsliv. Alle de ting arbejder jeg stadig for. At jeg så ikke længere er medlem af DF, er ikke det samme som at sige, at jeg ikke arbejder for det samme.