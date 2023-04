Storkepar skaber glæde: - Vi håber, de bliver

Lige nu har de fint besøg i Ramten. Et storkepar har nemlig slået sig ned i en storkerede i landsbyen mellem Ørum og Nimtofte midt på Djursland. - Det er ikke ligefrem fugle, man ser hver dag, siger Claus Sørensen, der så de to storke mandag morgen og tog billedet her under af dem, og sendte til os på TV2 Østjylland.

Her ses de to storke mandag morgen. Foto: Claus Sørensen

Og han er ikke den eneste, der har nydt synet af de to storke, der tilsyneladende allerede ankom til Ramten søndag. - Vi kørte forbi i går (søndag, red.) ved 17-tiden, og kunne straks se de to storke, siger Lilli Faber, der selv bor i Ramten. - Vi er forventningsfulde og spændte, og vi håber, at de bliver, siger hun.

Der har tidligere været et storkepar i reden, men parret fløj videre efter en enkelt dag. Derfor håber flere af de lokale, at parret her på billedet, vil blive i landsbyen i længere tid. Foto: Lilli Faber

Lilli Faber fortæller, at storkereden blev sat op for nogle år siden. Og det leder os videre til familien Johnsen. For det var dem, der i samarbejde med blandt andre Norddjurs Kommune, tilbage i 2018 satte den høje storkerede op. - Vi er helt høje over, at der er storke i den nu, siger Else Marie Johnsen. Hun fortæller, at der tidligere har været et storkepar i den, men at parret efter et døgns tid forlod reden igen. Derfor håber hun nu, at parret her vil blive hængende i længere tid. Selvom familien nu har solgt den ejendom, hvor storkereden er tilknyttet, har de fortsat rig mulighed for at nyde synet af dem. - Vi kan se reden fra vores nye hus, og vi kan faktisk se, at de sidder deroppe lige nu, siger hun og tilføjer med smil i stemmen: - Det er ret sjovt.

Mandag eftermiddag er de to storke stadig ved reden i Ramten. Foto: Peter Staunsbjerg

Otte storke set i området søndag Hos storkene.dk, der følger storkesituationen i landet og blandt andet er med til at registrere hvor mange, der er, er man allerede bekendte med parret i Ramten. - Vi har faktisk en mand på vej derud lige nu for at se, om vi kan dokumentere, hvor de kommer fra, siger Jess Frederiksen, der er bestyrelsesformand i storkene.dk.

Landsbyen Ramten ligger i Norddjurs Kommune lige i midten af Djursland.