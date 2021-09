Stor messe kæmper for livet: Mangler penge

”Vi vender stærkt tilbage…” står der på Landbrugsmessen Gl. Estrups hjemmeside efter de seneste to års aflysninger. Her lover messen dog måske mere end den kan holde. I disse dage kæmper messen for sin fremtidige eksistens.

Det er egentlig ikke Covid-19-pandemiens skyld. Bestyrelsen er lykkes fint med at sikre sig kompensation for deres udgifter i forbindelse med en spildt planlægning, men det koster simpelthen for meget at arrangere messen fremadrettet.