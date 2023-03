Et kraftigt nordlys viste sig over Fjellerup i Norddjurs, hvor TV2 Østjyllands fotograf var til stede.

For tre uger siden kunne der ses Nordlys i store dele af Danmark. Og torsdag aften skete det endnu engang i Østjylland.

Det har ikke været muligt at komme i kontakt med DMI for at høre, hvor man ellers har kunne se nordlys torsdag aften.