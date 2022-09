Politiker rappede i valgvideo: Nu har han fjernet den igen

Det skulle fungere som et musikalsk forsøg på at tiltrække opmærksomhed forud for det kommende folketingsvalg.

Men forsøget overlevede ikke i lang tid.

Kommunalpolitiker og kandidat til Folketinget Jens Meilvang (LA) lavede for nylig en musikvideo, hvor han rappede om sine politiske budskaber.

Nu er videoen taget ned, da ejeren af musikken, som Jens Meilvang har brugt, har trukket sin tilladelse tilbage. Det skriver politikeren i et Facebook-opslag.

- Det er jeg jo ærgerlig over. Der er brugt meget tid på den, siger kommunalpolitikeren fra Norddjurs.

Melodi fra Grand Prix-hit

Melodien, som Jens Meilvang rappede til i sin video, var fra Kølig Kajs 'Stemmen i mit liv', som vandt Dansk Melodi Grand Prix i 1997.